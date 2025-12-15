New Yorker Konjunkturindex stürzt im Dezember ab

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Dezember gesunken. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts sank auf minus 3,9 (November: plus 18,7) Punkte. Analysten hatten laut Factset-Konsens lediglich einen Rückgang auf plus 10,5 prognostiziert. Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.

Die Indexkomponente für den Ordereingang fiel auf 0,0 (plus 15,9) Punkte, der für die Beschäftigung stieg auf plus 7,3 (plus 6,6) Punkte, und der für die erzielten Preise sank auf plus 19,8 (plus 24,0) Punkte.

Der New Yorker Konjunkturindex ist meist der erste regionale Indikator, der von den Fed-Filialen in einem Monat veröffentlicht wird. Ökonomen betrachten ihn ebenso wie den Indikator der Philadelphia Fed als vergleichsweise verlässlichen Vorläufer für den viel beachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA.

