Newmont-Aktie tiefrot: Newmont verfehlt Erwartungen beim Quartalsgewinn

• Ergebniserwartungen der Wall Street verfehlt• Produktion zieht an• Kosten steigen ebenfalls

Newmont Mining, der weltweit größte Goldproduzent, steigerte seine Gesamtgoldproduktion im dritten Quartal um 29,2 Prozent auf 1,67 Millionen Unzen. Marktteilnehmer waren mit rund 1,64 Millionen Unzen Gold von etwas weniger ausgegangen.

Dennoch belasteten Kostensteigerungen und ein enttäuschender Umsatz die Ergebnisse. So lag der bereinigte Gewinn mit 81 Cents pro Aktie unter der von LSEG zusammengestellten Konsensschätzung in Höhe von 86 Cent pro Aktie, berichtete "Reuters".

Enttäuschungen

Dies war zum einen darauf zurückzuführen, dass die Analysten mit 4,67 Milliarden US-Dollar einen höheren Umsatz erwartet hatten als das Unternehmen mit seinen 4,61 Milliarden US-Dollar letztlich tatsächlich erzielte.

Zum anderen kämpfte Newmont mit höheren Kosten. So kletterten die All-In Sustaining Cost (AISC - deutsch: komplette Unterhaltungsgeldkosten), eine Branchenkennzahl welche die Gesamtkosten widerspiegelt, von 1.426 US-Dollar pro Unze im Vorjahresquartal auf nun 1.611 US-Dollar pro Unze. Unternehmensangaben zufolge hängt dies unter anderem mit geplanten Wartungsarbeiten am Lihir-Projekt in Papua-Neuguinea sowie mit höheren Ausgaben für Vertragsdienstleistungen zusammen.

Prognose bestätigt

An seinem Ausblick hielt der Goldbergbauriese fest. Er geht weiterhin davon aus, im vierten Quartal 1,8 Millionen Goldunzen zu produzieren, seine höchste Produktion des Jahres. Hierbei erwartet er Gesamtkosten (All-in Sustaining Cost) von 1.475 US-Dollar pro Unze.

So reagiert die Newmont-Aktie

Anleger reagierten entsprechend verschnupft auf das enttäuschende Ergebnis und schickten die Newmont-Aktie nach unten. Nachdem sie an der NYSE bereits am Mittwoch 1,60 Prozent tiefer bei 57,74 US-Dollar schloss, geht es am Donnerstag zeitweise um weitere 14,70 Prozent auf 49,25 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.at