Newmont beruft Bergbau-Veteran Francois Hardy zum Chief Technology Officer

Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) gab heute die Berufung von Francois Hardy zum Chief Technology Officer (CTO) bekannt. Francois wird im Executive Leadership Team von Newmont die unternehmensweiten technischen Arbeiten zur Verbesserung der operativen Performance und zur Wachstumsförderung leiten.

Francois wird die Nachfolge von Interim-CTO Dean Gehring antreten, der auch in einer Doppelfunktion als Chief Integration Officer von Newmont tätig war. Nach einer Übergangsphase wird Dean das Unternehmen Anfang Juli verlassen.

Francois bringt mehr als 30 Jahre technische und betriebliche Erfahrung im Bergbau in diese Funktion ein. Er ist seit 2002 bei Newmont tätig, unter anderem als Group Head Exploration, Managing Director Africa und General Manager Tanami.

"Francois ist eine starke Führungspersönlichkeit mit umfassenden technischen Erfahrungen und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Steigerung der operativen Performance. Seine Berufung wird das Executive Leadership Team von Newmont weiter verstärken und ihm wertvolle technologische Expertise zuführen, die für unseren anhaltenden Erfolg als Unternehmen von zentraler Bedeutung sein wird”, sagte Tom Palmer, President und CEO von Newmont.

Vor seinem Wechsel zu Newmont hatte Francois leitende Positionen bei Avmin Ltd und De Beers Consolidated Mines inne. Er übernimmt die neue Aufgabe zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte von Newmont und wird die Aufgabe haben, nach neuen Wegen zu suchen, um die Betriebsabläufe des Unternehmens durch Innovation und neue Technologien zu verbessern.

Francois absolvierte ein Studium an der Technikon Witwatersrand (heute Universität Johannesburg) mit einem Abschluss als BSc (Bachelor of Science) in Bergbauingenieurwesen und erhielt sein National Higher Diploma in Metalliferous Mining (Diplom im Fach Bergbau für metallhaltige Rohstoffe) von der Universität Johannesburg.

Francois wird am Hauptsitz von Newmont in Denver tätig sein und seine neue Aufgabe am 1. Mai 2024 übernehmen.

Über Newmont

Newmont Newmont ist weltweit führend als Goldunternehmen und Produzent von Kupfer, Zink, Blei und Silber. Das erstklassige Portfolio des Unternehmens an Vermögenswerten, Potenzialen und Talenten ist in günstigen Bergbauregionen in Afrika, Australien, Lateinamerika und der Karibik, Nordamerika und Papua-Neuguinea verankert. Newmont ist der einzige im Aktienindex S&P 500 gelistete Goldproduzent und allgemein für seine werteorientierten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken anerkannt. Das Unternehmen ist branchenweit führend in der Wertschöpfung und stützt sich dabei auf solide Sicherheitsstandards, herausragende Ausführung und technisches Know-how. Newmont wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 an der Börse notiert.

Unser Ziel bei Newmont ist es, durch nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbau Werte zu schaffen und das Wohl der Menschen zu verbessern. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie und -initiativen von Newmont finden Sie unter www.newmont.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

