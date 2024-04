Newmont schließt Global Community Support Fund im Wert von 20 Mio. USD ab und arbeitet mit Gemeinden zusammen, um deren Widerstandsfähigkeit nach der Pandemie zu erhöhen

Die Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) gibt den erfolgreichen Abschluss des mit 20 Millionen US-Dollar dotierten Global Community Support Fund (der Fonds) bekannt, der im April 2020 eingerichtet wurde als Antwort auf die noch nie dagewesenen Herausforderungen, die durch die globale Pandemie aufgeworfen wurden. Ziel dieses Fonds war es, den Gemeinden, in denen Newmont tätig ist, wichtige finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um die unmittelbaren Auswirkungen der weltweiten Pandemie zu bewältigen und gleichzeitig die langfristige Widerstandsfähigkeit und die künftige Entwicklung der Gemeinden zu fördern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240404092899/de/

"Nach fast vier Jahren seit seiner Einrichtung freuen wir uns, den erfolgreichen Abschluss des Global Community Support Fund bekannt geben zu können. Dies spiegelt unser anhaltendes Engagement für die Zusammenarbeit mit den Gemeinden wider, in denen wir tätig sind", sagte Suzy Retallack, Chief Safety and Sustainability Officer bei Newmont. "Der Fonds hatte weitreichende Auswirkungen und trug zu den kollektiven Bemühungen der Gemeinden bei, die Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen und Innovationen für eine größere Widerstandsfähigkeit in der Zukunft zu entwickeln."

In den letzten dreieinhalb Jahren hat Newmont mit mehr als 420 lokalen Regierungen, medizinischen Einrichtungen, Wohltätigkeitsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen zusammengearbeitet, um die Mittel strategisch und effektiv zuzuweisen. Der 20-Millionen-Dollar-Fonds hat eine Vielzahl von Initiativen unterstützt, die sich auf Gesundheit, Ernährungssicherheit und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit konzentrieren.

1,4 Mio. US-Dollar wurden an das Regionalkrankenhaus von Cajamarca zur Bereitstellung von Beatmungsgeräten, Inkubatoren, Überwachungsgeräten, COVID-19-Tests und persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gespendet.

Eine Spende in Höhe von 500.000 US-Dollar, die von der Colorado Health Foundation verdoppelt wurde, führte zu einer Gesamtspende von 1 Million US-Dollar an den Colorado Community Support Fund, um Gesundheit und Prävention für unterversorgte Bevölkerungsgruppen im Bundesstaat zu unterstützen.

300.000 US-Dollar wurden dem Global Disaster Preparedness Center des Amerikanischen Roten Kreuzes zur Unterstützung von Forschung und Zuschüssen auf lokaler Ebene für die Widerstandsfähigkeit von Gemeinden in Notfällen gespendet.

304.000 US-Dollar wurden der Cree Trappers' Association in Quebec gespendet, um die Ernährungssicherheit für bedürftige Menschen zu gewährleisten und Arbeitsplätze für traditionelle Erntehelfer in den neun Gemeinden von Eeyou Istchee zu schaffen.

734.000 US-Dollar wurden dem Kumasi Centre for Collaborative Research in Ghana zur Einrichtung von zwei neuen Labors in den Aufnahmegemeinden Ahafo und Akyem sowie zur Bereitstellung von COVID-19-Tests und Testgeräten zur Erweiterung der Testkapazität für COVID-19 und andere Infektionskrankheiten gespendet.

968.000 US-Dollar wurden dem Gesundheitsministerium von Surinam gespendet, um das Recovery-und-Resilience-Projekt in Partnerschaft mit Crown Agents zu starten. Ziel ist die Stärkung des Gesundheitssystems von Surinam, die Reduzierung der Belastungen durch nicht übertragbare Krankheiten (NCDs) und COVID-19 sowie die Verbesserung der Fähigkeiten für den Notfall-Einsatz.

"Als Teil unseres Engagements für die Bewältigung der Herausforderungen, die durch nicht übertragbare Krankheiten (NCDs) und die Auswirkungen von COVID-19 in Surinam entstehen, haben Crown Agents, das Gesundheitsministerium und Newmont eine wirkungsvolle Partnerschaft im Rahmen des Recovery-und-Resilience-Projekts geschaffen. Gemeinsam haben wir daran gearbeitet, das Gesundheitssystem von Surinam zu stärken, die Belastung durch NCDs und COVID-19 zu lindern und die Fähigkeiten für den Notfall-Einsatz zu verbessern", sagt Sarah Hepworth, Chief Programmes Officer von Crown Agents. "Unser Fokus auf die Stärkung der NCD-Dienste, die Förderung der Impfakzeptanz und die Bewältigung der Zögerlichkeit des Gesundheitspersonals unterstreicht unser Engagement für die Verbesserung des Wohlergehens der Menschen in Surinam. Crown Agents ist stolz darauf, mit Newmont und dem Gesundheitsministerium zusammenzuarbeiten, um zur Gesundheit und Widerstandsfähigkeit von Surinam beizutragen."

Newmont bleibt seinen Kernwerten Sicherheit, Nachhaltigkeit und Verantwortung treu. Die erfolgreiche Umsetzung des Global Community Support Fund untermauert den Zweck des Unternehmens, Werte zu schaffen und Leben durch nachhaltigen und verantwortungsbewussten Bergbau zu verbessern.

Über Newmont

Newmont ist das weltweit führende Goldunternehmen und ein Produzent von Kupfer, Zink, Blei und Silber. Das weltweit erstklassige Portfolio des Unternehmens an Vermögenswerten, Potenzialen und Talenten ist in vorteilhaften Bergbauregionen in Afrika, Australien, Lateinamerika und der Karibik, Nordamerika und Papua-Neuguinea verankert. Newmont ist der einzige Goldproduzent, der im S&P 500 Index gelistet ist, und ist allgemein für seine prinzipientreuen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken anerkannt. Newmont ist branchenweit führend in der Wertschöpfung und stützt sich dabei auf solide Sicherheitsstandards, herausragende Ausführung und technisches Know-how. Newmont wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 an der Börse notiert.

Unser Ziel bei Newmont ist es, durch nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbau Werte zu schaffen und das Wohl der Menschen zu verbessern. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie und -initiativen von Newmont finden Sie unter www.newmont.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240404092899/de/