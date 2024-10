Newmont und MKS PAMP bringen gemeinsam rückverfolgbaren Mine-to-Market-Goldbarren beim größten US-Großhändler auf den Markt

Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) und MKS PAMP bieten gemeinsam einen rückverfolgbaren Goldbarren an, der ausschließlich aus von Newmont abgebautem Gold besteht und von MKS PAMP in der Schweiz raffiniert und geprägt wird – powered by Provenance™. Der rückverfolgbare Mine-to-Market 1 oz Goldbarren "Lady of Liberty" von PAMP ist beim größten US-Großhändler erhältlich und macht den Besitz von Gold zu einer erschwinglichen Option für den Vermögensaufbau.

Newmont and MKS PAMP partner to offer consumers a traceable gold bar. (Photo: Business Wire)

"Die Möglichkeit, dass Newmont Gold für Verbraucher direkt zugänglich ist, ist ein Beweis für unser Engagement, Gold als wertvolles Gut zu fördern, das es wert ist, erworben und besessen zu werden. Unser Engagement für nachhaltige Bergbaupraktiken und transparente Beschaffung macht den Goldkauf für Verbraucher erschwinglich – sogar beim Einkauf von Haushaltswaren", sagte Peter Toth, Chief Development Officer von Newmont.

Der rückverfolgbare 1-Unzen-Goldbarren "Lady of Liberty" nutzt die bewährte Provenance™-Lösung, um Verbrauchern mehr Sicherheit über die Herkunft ihres Goldes zu geben. Die Lösung wurde von MKS PAMP entwickelt und unabhängig geprüft und zertifiziert, um eine vollständige Trennung des Goldes während des gesamten Raffinations- und Prägeprozesses zu gewährleisten und die Transparenz und vollständige Rückverfolgbarkeit des Goldes sicherzustellen.

"Unsere Zusammenarbeit an diesem Projekt ist ein entscheidender Schritt in Richtung einer einheitlicheren Goldindustrie, in der wir gemeinsam daran arbeiten, das Vertrauen der Verbraucher weiter zu stärken und die Integrität zu wahren, die die Nachfrage nach verantwortungsvoll gewonnenem Gold antreibt", sagte Chris Carkner, Global Head of Minting, MKS PAMP.

In Anerkennung dieser langjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen arbeiteten die Teams von Newmont und MKS PAMP zusammen, um diesen rückverfolgbaren Goldbarren auf den Markt zu bringen. Um diesen einzigartigen Goldbarren herzustellen, verwendeten hochqualifizierte Münzexperten die fortschrittlichsten Techniken, um diese ikonische und wiedererkennbare Figur, die den Goldbarren ziert, neu zu gestalten. Der 1-Unzen-Goldbarren "PAMP Lady of Liberty" ist in einer gesicherten CertiPAMP™-Verpackung versiegelt, die als Echtheits- und Qualitätszertifikat dient.

Die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen Newmont und MKS PAMP markiert außerdem die Einführung ihres ersten rückverfolgbaren Goldbarrens mit Co-Branding, der auf ihren gemeinsamen Werten und ihrem unerschütterlichen Engagement für Nachhaltigkeit beruht. Darüber hinaus ist Newmont der einzige Goldproduzent, der im S&P 500 Index gelistet ist, und für seine umweltfreundlichen, sozialen und verantwortungsvollen Geschäftspraktiken weithin anerkannt ist.

Über Newmont

Newmont Newmont ist weltweit führend als Goldunternehmen und Produzent von Kupfer, Zink, Blei und Silber. Das erstklassige Portfolio des Unternehmens an Vermögenswerten, Potenzialen und Talenten ist in günstigen Bergbauregionen in Afrika, Australien, Lateinamerika und der Karibik, Nordamerika und Papua-Neuguinea verankert. Newmont ist der einzige im Aktienindex S&P 500 gelistete Goldproduzent und allgemein für seine werteorientierten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken anerkannt. Das Unternehmen ist branchenweit führend in der Wertschöpfung und stützt sich dabei auf solide Sicherheitsstandards, herausragende Ausführung und technisches Know-how. Newmont wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 an der Börse notiert.

Unser Ziel bei Newmont ist es, durch nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbau Werte zu schaffen und das Wohl der Menschen zu verbessern. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie und -initiativen von Newmont finden Sie unter www.newmont.com.

Über MKS PAMP

MKS PAMP ist ein Marktführer im Bereich Edelmetalle und bietet Finanz- und physische Handelsdienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt eine Edelmetallraffinerie und -prägeanstalt auf dem neuesten Stand der Technik. Mit einer globalen Präsenz und über 60 Jahren Erfahrung in der Edelmetallindustrie hat sich MKS PAMP – Teil der MKS PAMP GROUP – der Schaffung einer nachhaltigen Zukunft mit Edelmetallprodukten und -dienstleistungen verschrieben. Das Unternehmen bietet das weltweit umfangreichste Sortiment an langlebigen, innovativen und verantwortungsvoll beschafften Edelmetallprodukten und -dienstleistungen.

PAMP (Produits Artistiques Métaux Précieux) wurde 1977 gegründet und ist die Produktmarke des Unternehmens MKS PAMP und die weltweit führende Edelmetallmarke. PAMP war die erste Marke, die die Rückseiten ihrer geprägten Barren verzierte, und die erste, die Original-Sammlerstücke herstellte, die die Branche für immer veränderten. So wurden PAMP-Barren, insbesondere die weltberühmte Lady Fortuna™, zum begehrtesten Goldbarren der Welt. Als Teil seiner Kollektion von geprägten Barren bietet PAMP eine außergewöhnliche Auswahl an Formen und Designs, die auf führendem handwerklichem Savoir-faire und Schweizer Ingenieurskunst basieren und eine breite Palette von Produkten in allen vier Edelmetallen und in verschiedenen Formen herstellen.

MKS PAMP wird nach wie vor von der Gründerfamilie geführt und setzt sich für langfristiges Denken, verantwortungsbewusste Beschaffung, Nachhaltigkeit und Ethik ein. Das Unternehmen arbeitet eng mit seinen Interessengruppen zusammen, um die höchsten Verhaltenskodizes in der Branche festzulegen. MKS PAMP hat Provenance™ entwickelt, eine Lösung zur Rückverfolgbarkeit, die Edelmetalle entlang der Lieferkette nachverfolgt und eine verantwortungsvolle Beschaffung weltweit garantiert. MKS PAMP strebt danach, durch die Nutzung seines technischen Fachwissens, seiner Innovationen und seiner globalen Infrastruktur einen Mehrwert zu schaffen, um ein unverzichtbarer globaler Partner und die nachhaltigste Organisation in der Edelmetallindustrie zu sein.

