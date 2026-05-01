NEXE Innovations: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NEXE Innovations präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEXE Innovations in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD im Vergleich zu 0,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at