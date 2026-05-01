|
01.05.2026 06:31:29
NEXE Innovations: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NEXE Innovations präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEXE Innovations in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD im Vergleich zu 0,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!