NextCure Aktie
WKN DE: A2PHHE / ISIN: US65343E1082
|
12.11.2025 19:16:09
NextCure Shares Jump 15% After Private Placement Announcement
(RTTNews) - NextCure, Inc. (NXTC) rose 14.88% to $9.61, up $1.24, after announcing it has entered into a private placement of approximately $21.5 million, issuing 2,523,477 shares of common stock or pre-funded warrants at $8.52 per share to healthcare-focused institutional investors.
The funding, expected to close on or about November 13, 2025, will extend the company's cash runway into the first half of 2027 and support its two antibody-drug-conjugate programs targeting CDH6 (SIM0505) and B7-H4 (LNCB74).
On the day of the announcement, NXTC experienced unusually heavy trading volume as investors reacted to the news. The stock's 52-week range is $2.65 - $9.61.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NextCure Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu NextCure Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.