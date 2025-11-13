NexTone präsentierte Quartalsergebnisse

NexTone hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,07 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,91 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,60 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

