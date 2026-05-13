NextVison Stabilized Systems, gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NextVison Stabilized Systems, präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,31 ILS. Im Vorjahresviertel waren 0,920 ILS je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 210,2 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NextVison Stabilized Systems, 130,7 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at