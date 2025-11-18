NEXUS Aktie
WKN: 522090 / ISIN: DE0005220909
|
18.11.2025 15:03:00
Nexus NX1: Neue Ganzkörpersteuerung für humanoide Roboter und Virtual Reality
Handschuhe, Laufband, Schuhe und VR-Brille: Mit dem Komplettpaket "Nexus NX1" sollen Avatare in Virtual Reality und humanoide Roboter gesteuert werden können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
