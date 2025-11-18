NEXUS Aktie

NEXUS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 522090 / ISIN: DE0005220909

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 15:03:00

Nexus NX1: Neue Ganzkörpersteuerung für humanoide Roboter und Virtual Reality

Handschuhe, Laufband, Schuhe und VR-Brille: Mit dem Komplettpaket "Nexus NX1" sollen Avatare in Virtual Reality und humanoide Roboter gesteuert werden können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NEXUS AGmehr Nachrichten