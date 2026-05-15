NIHON DENKEI legte Quartalsergebnis vor

NIHON DENKEI hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 138,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 106,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46,37 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 44,46 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 322,82 JPY. Im Vorjahr hatte NIHON DENKEI 260,86 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 133,15 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 121,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at