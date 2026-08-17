NIHONWASOU präsentierte Quartalsergebnisse

NIHONWASOU hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 6,33 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NIHONWASOU 11,67 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 1,28 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at