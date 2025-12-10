Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
|
10.12.2025 17:09:22
Nike Q2 Preview: Analyst Expects Sales Drop On China Weakness, Franchisee Pullbacks
This article Nike Q2 Preview: Analyst Expects Sales Drop On China Weakness, Franchisee Pullbacks originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q2 Holdings Incmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Q2 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Q2 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nike Inc.mehr Analysen
|10.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|8 215,00
|2,56%
|Nike Inc.
|56,50
|1,09%
|Q2 Holdings Inc
|62,50
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.