Nike schlägt Adidas als DFB-Ausrüster aus dem Feld

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird ab 2027 bis 2034 eine Ausrüstungspartnerschaft mit dem US-Sportartikelhersteller Nike eingehen. Über 70 Jahre lang wurde das DFB-Team von Adidas ausgerüstet. Nike soll dann alle Nationalmannschaften des DFB ausrüsten.

Die Vergabe an den künftigen Ausrüsterpartner Nike sei das Ergebnis "einer transparenten und diskriminierungsfreien" Ausschreibung, so der DFB. Nike habe das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot abgegeben und zudem mit seiner "inhaltlichen Vision überzeugt, die auch ein klares Bekenntnis für die Förderung des Amateur- und Breitensports sowie die nachhaltige Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland beinhaltet". Der Zeitpunkt der Ausschreibung sei im Hinblick auf die Planungs- und Vorlaufszeiten üblich und sei im Vorfeld mit allen relevanten Marktteilnehmern besprochen worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2024 12:25 ET (16:25 GMT)