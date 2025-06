Nikkei 225-Titel Asahi Kasei-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Asahi Kasei-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Asahi Kasei-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Asahi Kasei am 25.06.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 38,00 JPY je Aktie beschlossen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 36,00 JPY angesetzt wurde. Die Gesamtausschüttung von Asahi Kasei beläuft sich auf 49,96 Mrd. JPY. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie zeigt, keine Veränderung der Gesamtausschüttung.

Entwicklung der Dividendenrendite

Das Asahi Kasei-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via TSE bei 999,40 JPY. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Asahi Kasei wird der Asahi Kasei-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 3,63 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,24 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite und Asahi Kasei-Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren reduzierte sich der Kurs von Asahi Kasei via TSE um 5,32 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -4,30 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Asahi Kasei-Dividendenausblick

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 39,82 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,98 Prozent ansteigen.

Asahi Kasei-Kerndaten

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Asahi Kasei steht aktuell bei 1,330 Bio. JPY. Asahi Kasei verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,69. Im Jahr 2025 erzielte Asahi Kasei einen Umsatz von 3,037 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 97,94 JPY.

Redaktion finanzen.at