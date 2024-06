Nikkei 225-Titel Suzuki Motor-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Suzuki Motor Aktionären eine Freude

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Suzuki Motor am 27.06.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 30,50 JPY für das Jahr 2024. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 22,00 Prozent an. 50,83 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde das Niveau der Suzuki Motor-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 9,01 Prozent nach oben angepasst.

Aktie mit Dividendenrendite

Das Suzuki Motor-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via TSE bei 1 803,50 JPY. Am 28.06.2024 wird das Suzuki Motor-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Suzuki Motor-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Suzuki Motor-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die Suzuki Motor-Aktie verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 1,75 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 2,08 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren ist der Suzuki Motor-Kurs via TSE 42,46 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 43,33 Prozent besser entwickelt als der Suzuki Motor-Kurs.

Dividendenschätzung von Suzuki Motor

Für 2025 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 38,42 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,13 Prozent hinzugewinnen.

Suzuki Motor-Basisdaten

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Suzuki Motor beträgt aktuell 3,500 Bio. JPY. Das Suzuki Motor-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 12,56. 2024 setzte Suzuki Motor 5,374 Bio. JPY um und erzielte ein EPS von 138,40 JPY.

