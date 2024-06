Nikkei 225-Wert Sumitomo-Aktie: Über diese Dividende können sich Sumitomo-Anleger freuen

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Sumitomo-Dividendenzahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Sumitomo am 21.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 125,00 JPY je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 8,70 Prozent an. Die Gesamtausschüttung lässt sich Sumitomo 147,33 Mrd. JPY kosten. Damit wurde die Sumitomo-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,80 Prozent reduziert.

Sumitomo- Dividendenrendite im Blick

Zum TSE-Schluss ging das Sumitomo-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 3 836,00 JPY aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf das Sumitomo-Wertpapier erfolgt am 24.06.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Sumitomo-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Für das Jahr 2024 weist das Sumitomo-Wertpapier eine Dividendenrendite von 3,42 Prozent auf. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,91 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Sumitomo-Kurs via TSE 26,10 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 26,21 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Sumitomo

Für 2028 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 145,00 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,40 Prozent sinken.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Sumitomo

Die Dividenden-Aktie Sumitomo gehört dem Nikkei 225 an und ist an der Börse aktuell 4,687 Bio. JPY wert. Sumitomo weist aktuell ein KGV von 11,56 auf. 2024 setzte Sumitomo 6,922 Bio. JPY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 316,04 JPY.

Redaktion finanzen.at