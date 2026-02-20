Nilfisk präsentierte Quartalsergebnisse

Nilfisk hat am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,63 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,79 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,73 Milliarden DKK – das entspricht einem Abschlag von 6,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,080 DKK. Im Vorjahr hatten 9,77 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,44 Milliarden DKK – eine Minderung um 3,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,67 Milliarden DKK eingefahren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,51 EUR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,01 Milliarden EUR gerechnet.

