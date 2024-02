Nintendo-Aktie auf Talfahrt: Nintendo-Spielekonsole Switch 2 lässt offenbar weiter auf sich warten

Mit der Switch hat Nintendo eine sehr erfolgreiche Spielekonsole im Programm, die sich auch im vergangenen Jahr dank Top-Titeln wie "Zelda: Tears of the Kingdom" oder "Super Mario Bros. Wonder" großer Beliebtheit erfreute. Allerdings ist die Konsole mittlerweile bereits sieben Jahre alt und Fans warten daher gespannt auf einen Nachfolger. Doch Nintendo hat den Release einer Switch 2 nun offenbar intern noch weiter nach hinten verschoben.