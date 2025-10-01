NIO Aktie
WKN DE: A2N4PB / ISIN: US62914V1061
|Auslieferungszahlen
|
01.10.2025 22:12:00
NIO-Aktie etwas höher: Auslieferungsrekord im September und Quartal
• Quartalsauslieferungen auf Rekordniveau: 87.071 Fahrzeuge
• Analysten bereits im Vorfeld optimistisch
Der Elektroautobauer NIO hat sowohl im Monat September als auch im abgelaufenen Quartal eine rekordhohe Zahl an Fahrzeugen unters Volk gebracht.
Neuer Auslieferungsrekord im September
Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte, wurden im September 2025 34.749 Fahrzeuge ausgeliefert - ein kräftiges Plus von 64,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Konkret umfassten die Auslieferungen 13.728 Fahrzeuge der Premium-Elektrofahrzeugmarke NIO, 15.246 Fahrzeuge der familienorientierten Elektrofahrzeugmarke ONVO und 5.775 Fahrzeuge der kleinen, intelligenten High-End-Elektrofahrzeugmarke FIREFLY, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Rekordhohe Auslieferungszahlen auch im Quartal
Auch im Quartal summierte sich die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge auf einen neuen Rekord: 87.071 NIO-Wagen, also 40,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - wurden unters Volk gebracht. Seit Jahresstart stieg die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge damit auf 872.785.
Analysten-Wetten gehen auf
Bereits vor den Zahlen hatten Analysten auf einen neuen Auslieferungsrekord bei NIO gesetzt und ihre Kursziele teils deutlicher nach oben angepasst. So hatte die Schweizer Großbank UBS eine Kaufempfehlung für das Unternehmen ausgegeben, nachdem man bislang mit "Neutral" an der Seitenlinie gestanden hatte. Zudem wurde das Kursziel von 6,20 US-Dollar auf 8,50 US-Dollar angehoben.
Bei "Neutral" blieb unterdessen vor wenigen Tagen noch die Mizuho-Bank, dennoch passte auch dieses Finanzhaus sein Kursziel nach oben an und traut dem Anteilsschein nun 7 US-Dollar zu.
Das Gros der Analysten hat die jüngsten Auslieferungszahlen von NIO aber offenbar noch nicht eingepreist. Auf TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel für die NIO-Aktie mit 6,72 US-Dollar unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Letztlich gewann die Aktie an der NYSE 0,39 Prozent auf 7,65 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NIOmehr Nachrichten
|
17.09.25
|NIO-Aktie mit deutlichem Kurssprung nach erfolgreicher Aktienplatzierung (finanzen.at)
|
10.09.25
|Aktienangebot belastet: NIO-Aktie verliert deutlich (finanzen.at)
|
02.09.25
|Tesla-Rivale NIO überzeugt Anleger - Aktie steigt nach Quartalszahlen (finanzen.at)
|
02.09.25
|Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.08.25
|NIO-Aktie nach Vorstellung des neuen ES8 gefragt - Q2-Zahlen werden mit Spannung erwartet (finanzen.at)
|
02.07.25
|Chinas E-Auto-Aktien im Aufwind: BYD, Xpeng und NIO melden Absatzplus (finanzen.at)
|
03.06.25
|NIO-Aktie in Grün: Tesla-Konkrurent NIO rutscht trotz Umsatzsprung tiefer in die roten Zahlen (finanzen.at)
|
03.06.25
|Preiskampf durch BYD: Mai-Auslieferungen im Blick - Aktien von NIO, Li Auto & Co. klettern (finanzen.at)