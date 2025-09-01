NIO Aktie
WKN DE: A2N4PB / ISIN: US62914V1061
|Analysten-Prognosen
|
01.09.2025 19:48:00
Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NIO präsentiert in der am 02.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2,217 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NIO noch -2,5 CNY je Aktie verloren.
Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 19,62 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 17,446 Milliarden CNY im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
