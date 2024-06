NIO enttäuscht mit Absatzausblick - Warum neben der NIO-Aktie auch die Papiere von BYD und Co. verlieren

Am Mittwoch geht es für einige Autowerte in Hongkong weit nach unten.

NIO enttäuscht mit Absatzausblick

Aktien von NIO fallen in Hongkong zeitweise um 8,52 Prozent auf 34,35 HKD, nachdem der Absatzausblick des Autobauers für Juni am Markt als zu konservativ eingeschätzt wurde. Für die NIO ADR-Aktie geht es im vorbörslich NYSE-Handel zeitweise um 2,02 Prozent auf 4,37 US-Dollar runter.

NIO will sich auf das Steigern der Marge konzentrieren, was aber erst noch über Verhandlungen mit Zulieferern umgesetzt werden muss. Hinzu kommen die Versicherungszulassungen in China: In der Woche vom 3. bis zum 9. Juni fiel die Anzahl der zugelassenen NIO-Fahrzeuge im Vergleich zur Vorwoche um fast 50 Prozent zurück, wie aus Branchendaten hervorgeht, die Konkurrent Li Auto veröffentlichte.

Drohende EU-Strafzölle belasten BYD, Geely & Co.

Bei anderen Herstellern wie BYD, Geely, Xpeng und Great Wall Motors sind ebenfalls deutliche Kursverluste zu sehen. Marktbeobachter brachten die deutlichen Abgaben in Zusammenhang mit den drohenden EU-Strafzöllen gegen chinesische Autoexporteure.

Hohe Geldforderung sorgt für Kurseinbruch bei Evergrande New Energy Vehicle-Aktie

Evergrande New Energy Vehicle brechen in Hongkong sogar zeitweise um 20,93 Prozent auf 0,34 HKD ein. Die chinesische Regierung fordert Subventionszahlungen über 260 Millionen Dollar zurück, weil vertragliche Verpflichtungen nicht erfüllt worden seien.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires