NIPPON CERAMIC präsentierte Quartalsergebnisse

NIPPON CERAMIC hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 66,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 58,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NIPPON CERAMIC im vergangenen Quartal 6,54 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIPPON CERAMIC 6,56 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 324,59 JPY. Im Vorjahr hatte NIPPON CERAMIC 181,29 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat NIPPON CERAMIC mit einem Umsatz von insgesamt 27,33 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,14 Prozent gesteigert.

