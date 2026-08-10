Nippon Chemi-Con: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nippon Chemi-Con hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 33,81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -8,210 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nippon Chemi-Con 37,99 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at