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10.08.2026 06:31:29
Nippon Chemi-Con: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Nippon Chemi-Con hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 33,81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -8,210 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Nippon Chemi-Con 37,99 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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