Nippon Computer Dynamics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Computer Dynamics hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 57,77 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Computer Dynamics noch ein Gewinn pro Aktie von 77,51 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,65 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,73 Milliarden JPY umgesetzt.

