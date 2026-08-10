Nippon Computer Dynamics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Computer Dynamics lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31,34 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 28,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Computer Dynamics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,30 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,29 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at