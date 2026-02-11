|
Nirav Commercials präsentierte Quartalsergebnisse
Nirav Commercials ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nirav Commercials die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,85 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nirav Commercials -3,700 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 57,02 Prozent auf 15,0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
