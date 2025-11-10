Nisshinbo legte Quartalsergebnis vor

Nisshinbo lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Nisshinbo im vergangenen Quartal 744,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nisshinbo 735,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at