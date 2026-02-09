Nittetsu Mining präsentierte Quartalsergebnisse

Nittetsu Mining äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 33,86 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 30,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 57,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 50,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at