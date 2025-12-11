Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
11.12.2025 01:19:20
Nobel Peace Prize: The winners forced to stay away
Maria Corina Machado was unable to accept her Nobel Peace Prize in person on Wednesday. But the Venezuelan is not the only winner unable to attend the ceremony, with incarceration a common historical thread.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
