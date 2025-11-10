|
10.11.2025 06:31:29
Noevir: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Noevir veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 114,37 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Noevir 101,86 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,91 Prozent auf 17,44 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 235,10 JPY gegenüber 233,34 JPY im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 64,72 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Noevir 63,82 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.