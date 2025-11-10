Noevir: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Noevir veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 114,37 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Noevir 101,86 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,91 Prozent auf 17,44 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 235,10 JPY gegenüber 233,34 JPY im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 64,72 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Noevir 63,82 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at