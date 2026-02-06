Noevir präsentierte Quartalsergebnisse

Noevir hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,70 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 28,51 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,95 Prozent zurück. Hier wurden 15,47 Milliarden JPY gegenüber 16,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at