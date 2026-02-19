|
Nordrest: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Nordrest hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Nordrest hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,37 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,77 SEK je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordrest in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 818,1 Millionen SEK im Vergleich zu 534,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 15,51 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Nordrest 10,22 SEK je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 2,55 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,91 Milliarden SEK umgesetzt.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 11,83 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 2,41 Milliarden SEK belaufen.
