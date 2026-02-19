19.02.2026 06:31:28

Nordrest: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nordrest hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Nordrest hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,37 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,77 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordrest in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 818,1 Millionen SEK im Vergleich zu 534,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 15,51 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Nordrest 10,22 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 2,55 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,91 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 11,83 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 2,41 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen