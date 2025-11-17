Noroo präsentierte Quartalsergebnisse

Noroo gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1022,42 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2280,68 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 314,72 Milliarden KRW – ein Plus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Noroo 307,22 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at