Northern Trust legte Quartalsergebnis vor

Northern Trust hat am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 4,21 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,60 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at