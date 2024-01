Northvolt bezeichnet EU-Entscheidung als wegweisend

BRÜSSEL/HEIDE (dpa-AFX) - Das schwedische Unternehmen Northvolt hat sich erfreut über die Genehmigung von Fördermitteln durch die EU-Kommission für den Bau einer Batteriefabrik in Schleswig-Holstein gezeigt. "Die positive Beihilfeentscheidung der EU-Kommission ist nicht nur wegweisend für das Ansiedlungsvorhaben von Northvolt in Heide, sondern für die europäische Batteriezellindustrie insgesamt", sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. "Wir warten nun auf die kommunalen Beschlüsse im Rahmen des laufenden Bauleitplanverfahrens."

Die EU-Kommission genehmigte zuvor die vorgesehenen Fördermittel für das Milliardenvorhaben. Northvolt will in einer Fabrik im Kreis Dithmarschen ab 2026 Batteriezellen für E-Autos herstellen. Durch die 4,5 Milliarden Euro teure Investition sollen 3000 Arbeitsplätze entstehen. Bund und Land fördern das Projekt mit rund 700 Millionen Euro. Hinzu kommen Garantien über weitere 202 Millionen Euro./akl/DP/men