note informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

note veröffentlichte am 07.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,57 JPY gegenüber 4,07 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,39 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at