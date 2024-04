Novartis-Aktie klettert: Positive Daten - Leqvio kann LDL-Blutfette effektiver senken

Daten aus einer klinischen Phase-3-Studie in den USA hätten gezeigt, dass eine Gabe von Leqvio zusätzlich zur maximal verträglichen Statintherapie noch vor der in der Leitlinie empfohlenen Gabe von Ezetimib zu einer signifikanten Senkung des Low-Density-Lipoprotein-Cholesterins führte, wie der Schweizer Pharmariese am Wochenende mitteilte. Das Sicherheitsprofil von Leqvio entspreche dabei dem früherer Studien, so das Unternehmen.

Novartis-Aktien steigen an der SIX zeitweise um 1,32 Prozent auf 87,20 Schweizer Franken.

BARCELONA (Dow Jones)