Novartis-Aktie verliert: Novartis mit US-Kartellfreigabe für MorphoSys-Übernahme

Die Schweizer Novartis bekommt auch in den Vereinigten Staaten die Kartellfreigabe für die geplante Übernahme von MorphoSys.

Das Biotech -Unternehmen hatte zuvor bereits den Erhalt der kartellrechtlichen Freigaben in Deutschland und Österreich gemeldet. Der Pharmakonzern Novartis hatte im Februar angekündigt, MorphoSys für 2,7 Milliarden Euro zu kaufen. Die Schweizer bieten den Aktionären des deutschen Biotechnologieunternehmens im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an, sämtliche Stückaktien für je 68 Euro in bar zu erwerben.

Im Schweizer Handel fällt die Novartis-Aktie zeitweise um 0,32 Prozent auf 86,44 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)