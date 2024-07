Novartis- und MorphoSys-Aktien im Plus: Novartis bringt Squeeze-Out bei MorphoSys voran

Das Unternehmen bestätigte, dass die restlichen Aktionäre mit 68,00 Euro je Anteilsschein abgefunden werden sollen, was dem Preis aus dem Übernahmeangebot entspricht, in dem MorphoSys mit insgesamt 2,7 Milliarden Euro bewertet wurde.

Der gerichtlich bestellte Prüfer habe bereits in Aussicht gestellt, dass er diese Barabfindung nach derzeitigem Stand als angemessen bestätigen wird, teilte MorphoSys weiter mit. Novartis hält derzeit 91,04 Prozent an MorphoSys. Die Hauptversammlung, auf der die Übertragung der Aktien beschlossen werden soll, soll am 27. August stattfinden.

Die MorphoSys-Aktie gewinnt via XETRA zwischenzeitlich 0,22 Prozent auf 67,80 Euro. Die Papiere von Novartis notieren unterdessen im SIX-Handel 0,97 Prozent höher bei 100,24 Franken.

DJG/mgo/rio

FRANKFURT (Dow Jones)