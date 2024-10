Novo Nordisk: Rybelsus senkt Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall

Von Dominic Chopping

KOPENHAGEN (Dow Jones)--Novo Nordisk hat positive Studienergebnisse mit seinem Wirkstoff Semaglutid erzielt, der auch in den Blockbuster-Medikamenten Ozempic und Wegovy zur Behandlung von Diabetes und Adipositas zum Einsatz kommt. Das oral verabreichte Rybelsus für die einmal tägliche Einnahme zur Behandlung von Typ-2-Diabetes senke das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle um bis 14 Prozent, teilte der dänische Pharmakonzern mit.

Teilnehmer der Studie waren Diabetes-Patienten, die außerdem unter einer kardiovaskulären Krankheit und/oder einer chronischen Nierenkrankheit litten.

Rund um den Jahreswechsel will Novo Nordisk Anträge sowohl in den USA als auch in der EU stellen, um das Label für Rybelsus um die genannten Indikationen zu erweitern.

