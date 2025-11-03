NS TOOL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NS TOOL hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 11,29 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,97 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NS TOOL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,32 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

