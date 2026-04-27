NSING TECHNOLOGIES informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NSING TECHNOLOGIES hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz wurde auf 445,5 Millionen HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 325,1 Millionen HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at