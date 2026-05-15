Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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15.05.2026 14:27:51
Nu (NU) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.May 14, 2026, at 6 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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