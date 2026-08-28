Nutanix A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nutanix A hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,34 USD, nach 0,130 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Nutanix A 757,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 653,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,650 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Nutanix A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,85 Milliarden USD im Vergleich zu 2,54 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at