Nutriplant Industria e Comercio SA legte Quartalsergebnis vor

Nutriplant Industria e Comercio SA äußerte sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,350 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 49,5 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 20,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62,6 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,410 BRL beziffert. Im Vorjahr waren 0,780 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 216,12 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahr waren 200,27 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at