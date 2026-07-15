Nvni Group Aktie
WKN DE: A3EW2L / ISIN: KYG507161027
|
15.07.2026 14:50:54
Nuvini Group Names Rodrigo Natale CFO
(RTTNews) - Nuvini Group Ltd. (NVNI), a serial acquirer of profitable B2B software companies in the Americas, on Wednesday announced the appointment of Rodrigo Natale as chief financial officer, effective July 20.
Natale will replace Roberto Otero, who had resigned cited personal matters and an interest in pursuing new professional endeavors.
Chief Executive Officer Pierre Schurmann and Chief Operating Officer Gustavo Usero have been overseeing the financial functions of the company since February.
Natale, a shareholder in Nuvini since 2020 has nearly three decades of corporate finance and leadership experience at multinational and Brazilian companies. Since 2020 he has served as CFO at Experience Club and Experience House, and as executive finance director and board member of Grupo Fortymil | Plastimil since 2017.
In pre market activity on Nasdaq, shares of Nuvini were up 1.11 percent, changing hands at $1.3852, after closing Tuesday's regular session 10.48 percent higher.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nvni Group Limited Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Nvni Group Limited Registered Shs
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließt tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel ab. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.