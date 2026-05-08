|
08.05.2026 06:31:29
NVE präsentierte Quartalsergebnisse
NVE veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,800 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,14 USD. Im letzten Jahr hatte NVE einen Gewinn von 3,11 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat NVE 26,33 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 25,87 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.