NVE präsentierte Quartalsergebnisse

NVE veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,800 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,14 USD. Im letzten Jahr hatte NVE einen Gewinn von 3,11 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat NVE 26,33 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 25,87 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at