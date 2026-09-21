NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.09.2026 08:25:43
Nvidia boss rejects AI extinction fears as 'doomsday narratives'
Jensen Huang's comments come after warnings from AI researchers that the technology could lead to human extinction.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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