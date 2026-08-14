NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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14.08.2026 03:30:00

Nvidia CEO Jensen Huang Just Introduced a Bold $500 Billion Plan to Potentially Create Chip-Backed Securities. What Could Go Wrong?

In 1970, Ginnie Mae first introduced the concept of a mortgage-backed security (MBS), a financial asset backed by a pool of mortgages that serves as collateral and passes its cash flows to investors.It marked the birth of asset-backed securitization, which would spread to a wide range of assets, including auto loans, personal loans, student loans, and a broad swath of commercial loans.Now, Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang has a bold plan to launch what essentially amounts to chip-backed securities, with the collateral being graphics processing units (GPUs).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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