NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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14.08.2026 03:30:00
Nvidia CEO Jensen Huang Just Introduced a Bold $500 Billion Plan to Potentially Create Chip-Backed Securities. What Could Go Wrong?
In 1970, Ginnie Mae first introduced the concept of a mortgage-backed security (MBS), a financial asset backed by a pool of mortgages that serves as collateral and passes its cash flows to investors.It marked the birth of asset-backed securitization, which would spread to a wide range of assets, including auto loans, personal loans, student loans, and a broad swath of commercial loans.Now, Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang has a bold plan to launch what essentially amounts to chip-backed securities, with the collateral being graphics processing units (GPUs).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16:01
|Fehlende Impulse in New York: Dow Jones notiert zum Handelsstart um seinen Schlusskurs des Vortages (finanzen.at)
|
16:01
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
16:01
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|194,68
|-0,35%
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